Rui SIlva reforça SC Braga

A preparação da nova temporada 2017/2018 no Sporting Clube de Braga continua a ritmo acelerado e mantém-se a ‘onda’ de reforços a serem confirmados pelo clube para as duas equipas seniores. Ontem, mais um nome se juntou às fileiras dos Guerreiros do Minho e mais uma vez foi a demonstração cabal da aposta que o clube arsenalista está a fazer na juventude.



Rui Silva, um lateral direito de 21 anos, foi recebido pelo presidente António Salvador e rubricou contrato para as próximas três temporadas desportivas, tendo mesmo já participado na sessão de trabalho da equipa B arsenalista, sob orientação do treinador João Aroso. Para já, o jovem lateral vai ambientar-se e tentar mostrar serviço na equipa B dos Guerreiros do Minho, mas tendo sempre um perspectiva um possível ‘salto’ para reforço do plantel principal.



Rui Silva é um jovem internacional português que completou a sua formação no FC Porto, tendo-se estreado como sénior nos açorianos do Santa Clara, equipa que representou nas duas últimas temporadas e na qual se destacou.

Nas duas épocas que passou nos Açores, o jovem natural de Lourosa disputou um total de 56 jogos na participação do Santa Clara na II Liga, tendo apontado um golo.

