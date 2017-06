Isabel Silva é a mandatária de Ricardo Rio

Isabel Silva será a mandatária política da candidatura de Ricardo Rio à presidência da Câmara Municipal de Braga. O anúncio foi feito ontem pela Coligação Juntos por Braga.

Licenciada em História pela Universidade do Porto, Isabel Silva é directora do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa e do Museu dos Biscainhos e apresenta uma longa carreira ao serviço da cultura e do património bracarense.



Isabel Silva começou a sua carreira profissional como professora da Escola Secundária Sá de Miranda, tendo posteriormente deixado o ensino e abraçado funções na área de inventário e divulgação do património arqueológico, no então Serviço de Arqueologia da Zona Norte, com sede em Braga.



Em 1986 ingressou no quadro pessoal do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, de cuja Comissão Instaladora fez parte. No cumprimento da Missão do museu, tomou parte da equipa de concepção e acompanhamento da construção e abertura ao púb lico das actuais instalações, e da promoção e desenvolvimento de múltiplas actividades, nos domínios do apoio à investigação, à conservação e valorização do acervo do museu e dos núcleos de ruínas arqueológicas, em Braga e na região, no apoio ao ensino e da promoção da actividade cultural.



Em 2012, na sequência da descentralização dos serviços do Ministério da Cultura e da afectação dos museus à Direcção Regional de Cultura do Norte, passou também a assumir também a direcção do Museu dos Biscainhos.



Isabel Silva “tem procurado contribuir para que estes museus desempenhem a sua missão de salvaguarda, promoção e divulgação do património, quer à sua guarda, quer da cidade, em interacção com todos os outros agentes culturais, sociais e económicos e de ensino, de forma que estes equipamentos culturais sejam lugares de encontro, diálogo e de construção de cidadania”, realça a Coligação, em comunicado à imprensa.

