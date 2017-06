BE acusa aCâmara Municipal de Braga de “ataque ao património”

O Bloco de Esquerda (BE) acusa a Câmara Municipal de Braga de “violar a lei” no que diz respeito a uma ordem da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN) de suspensão imediata das obras a decorrer junto à Igreja de Santa Eulália de Tenões. A denúncia foi feita ontem, em conferência de imprensa, por Paula Nogueira, candidata do Bloco de Esquerda à câmara municipal.



A candidata fala de “um ataque ao património que tem vindo a ser perpetrado na zona de protecção de um edifício classificado, a Capela de Santa Eulália de Tenões, onde o desrespeito pela lei obrigou o BE a solicitar intervenção da GNR”.

Em causa está a demolição do muro norte do adro da igreja e a alteração do portal e posterior construção que, segundo Paula Nogueira, não “mereceu qualquer parecer da DRCN o que é obrigatório”, acrescentando que a câmara “atribuiu um apoio de 20 mil euros à junta de freguesia custear a obra”.



Em resposta a uma interpelação da ASPA (Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e Natural), a Direcção Regional de Cultura do Norte explicou que “aprovou um projecto de construção de uma capela mortuária nas traseiras da Igreja de Sta Eulália de Tenões.



No entanto, as obras agora executadas, nomeadamente a demolição do muro norte do adro da igreja e a alteração do portal não se encontravam previstas neste projecto”. Assim, a DRCN solicitou à câmara de Braga a imediata suspensão das obras a decorrer junto à igreja de Sta Eulália de Tenões.

Face a esta situação, Paula Nogueira exige o cumprimento da ordem da DRCN que ordenou a suspensão da obra e a consequente reposição do muro e do portal original.

