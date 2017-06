Festas de final de ano animam escolas de Vieira do Minho

Foram dias de festa nas várias escolas do concelho de Vieira do Minho com a comunidade escolar a festejar o encerramento do ano lectivo 2016/2017. E o presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso, acompanhou as diversas actividades e no contacto com os presentes agradeceu o empenho e o trabalho do agrupamento de escolas desenvolvido ao longo do ano.



Aos mais pequenos, o presidente desejou boas férias que, certamente, servirão para recarregar baterias e para que em setembro todos estejam preparadas para o início de mais um ano de aprendizagem.

O encerramento do ano lectivo é sempre um momento muito desejado e esperado por toda a comunidade porque, para além de promover o convívio e a participação de todos, constitui um momento de alegria e emoção com a despedida dos finalistas.



As Escolas Básicas de Rossas, Guilhofrei, Domingos Abreu e o Centro Escolar do Cávado realizaram as suas festas, abertas a toda a comunidade escolar, e do programa constaram actuações de alunos e professores e pais, desfile de marchas populares e atribuição dos troféus aos finalistas do pré-escolar e do 1.º ciclo.

Durante esta semana, os alunos da educação pré-escolar de todas as escolas frequentam as piscinas municipais, uma actividade oferecida pelo município e que inclui os transportes.

