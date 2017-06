Fafe será palco de espectáculos com bonecos e formas animadas

autor Redacção num. de artigos 32863

Arranca, amanhã, a 2ª edição da Feira de Teatro de Bonecos e Formas Animadas, em Fafe. Durante os próximo três dias (28, 29 e 30 de Junho), Fafe vai receber mais de 30 espetáculos de teatro de bonecos, marionetas, fantoches e formas animadas, distribuídos por espaços emblemáticos, como o a Casa da Cultura, a Biblioteca Municipais, a Escola Professor Carlos Teixeira e ainda por várias ruas da cidade.



A ideia é resgatar as memórias dos “Dom Roberto” das feiras e praças, que nas terras do Minho deixaram como principal herança os grupos de “cabeçudos e gigantones”, promovendo, de igual forma, não só o mercado artístico, mas também o turismo.

Cerca de 22 companhias de teatro de formas animadas das mais diversas variantes e estéticas passarão pela cidade, prometendo muita animação a quem decide assistir aos espetáculos programados.



As companhias de teatro participantes, que irão mostrar as suas produções e tentar lançá-las no mercado, são oriundas de diversos países, além de Portugal, como Espanha, Brasil e Inglaterra.

Para todos os públicos e especialmente para as famílias, esta grande Feira de Teatro de Bonecos e Formas Animadas vai contar com a presença de mais de 20 programadores profissionais, represen tantes de importantes festivais internacionais, no papel de observadores e possíveis “compradores” de espetáculos.



Os fafenses que vão ter a oportunidade de assistir ao que se faz de melhor no mundo do teatro dos bonecos, uma arte que é parte da memória e da tradição de todos os povos.

A Feira pretende ser um espaço de criatividade, desenvolvimento artístico, cultural e social. Associa-se a uma causa social: parte das receitas reverte para o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe.



Pompeu Martins, Vereador da Cultura, sublinha a “o sucesso que a iniciativa teve o ano passado e que se espera que também tenha este ano. Esta segunda edição trará a Fafe um conjunto de espectáculos de grande qualidade, protagonizado por excelentes artistas que darão um colorido diferente à cidade.



É um óptimo programa para as famílias que, durante três dias, vão poder ter acesso a diferentes espetáculos e atividades.



Este, como outros eventos que o Município de Fafe tem promovido, pretendem elevar o nível cultural do concelho, com uma oferta artística cada vez mais alargada e direcionada para diferentes públicos.”



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Fafe ***



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas