Póvoa de Lanhoso: Laboratório de Cidadania implementa projeto de estudantes sobre Bullying

Uma exposição de telas com frases anti-bullying grafitadas por estudantes é um dos resultados do “Projeto Anti-Bullying - 0% de violência: Queremos, podemos, conseguimos!”, que o projeto Geração Lanhoso dinamizou junto de uma turma da EB 2,3 Prof. Gonçalo Sampaio durante o ano letivo que agora termina, através do Laboratório de Cidadania.



Esta exposição realizou-se na Praça Eng. Armando Rodrigues, na Vila da Póvoa de Lanhoso, ao ar livre, no dia 1 de junho, procurando sensibilizar a comunidade para esta temática.



De lembrar que o Laboratório de Cidadania foi dinamizado com uma turma do terceiro ciclo (7ºE) da EB 2,3 Prof. Gonçalo Sampaio, com o objetivo de sensibilizar e capacitar os jovens para o exercício de uma Cidadania Ativa, através da utilização de metodologias participativas e interventivas inovadoras, que permitissem aos estudantes uma maior participação e envolvimento no processo, dando-lhes a oportunidade de terem uma voz ativa na sociedade, já que foram desafiados a encontrar respostas para um problema/tema em que consideraram prioritário intervir (violência em meio escolar - bullying).



Como resultado deste processo, os jovens elaboraram o “Projeto Anti-Bullying - 0% de violência: Queremos, podemos, conseguimos!”, cuja finalidade foi sensibilizar e prevenir a comunidade para a necessidade de intervir ativamente em casos de violência (e em especial em casos de bullying). As várias estratégias e ações que os participantes desenharam incidiram nas principais necessidades e dificuldades que o problema da “violência escolar” e o fenómeno do “bullying” instigam em intervir, revelando, desta forma, o poder do trabalho de equipa, empenho e dedicação dos jovens na missão de “querer, poder e conseguir” alterar esta reali dade.



Para além da exposição, outra das principais ações que integram o “Projeto Anti-Bullying - 0% de violência: Queremos, podemos, conseguimos!” é uma sessão de sensibilização aberta à comunidade escolar (pais/encarregados de educação, alunos, docentes e não docentes) com o intuito de contribuir para uma maior compreensão deste problema e, desta forma, fornecer aos participantes a oportunidade de esclarecer dúvidas bem como conhecer estratégias úteis para saberem agir numa situação de violência escolar/bullying, atividade a realizar no início do próximo ano letivo.



Este projeto é ainda constituído pela criação do sistema de “Caixas de Denúncias”, na EB 2,3 Prof. Gonçalo Sampaio, que visa favorecer as vítimas e testemunhas de casos de violência em contexto escolar/casos de bullying a contar o que lhes aconteceu ou assistiram, tentando assim garantir sempre a privacidade e integridade do/a aluno/a.



O sucesso deste projeto não se restringiu unicamente pelas atividades dinamizadas, mas contou com a enorme capacidade de compromisso, empenho e fé que os/as alunos/as depositaram neste desafio. Juntos/as acreditaram que podiam ter uma marca importante na sociedade e fazer a diferença, sobressaindo o sentido de união e trabalho de equipa.



Para que este trabalho fosse possível, contámos com o apoio da Pastelaria Doce Enigma bem como com a colaboração dos nossos parceiros sociais.



De lembrar que este projeto tem a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso como parceiro local e a Sol do Ave como entidade promotora e coordenadora, sendo financiado no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), Tipologia de operação, Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 3G).



