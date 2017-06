Câmara Municipal de Ponte de Lima Aprova Requalificação dos Acessos a S. Lourenço - Gondufe

O Executivo Municipal de Ponte de Lima, no âmbito da sua política de requalificação da rede viária nas diversas freguesias do concelho de Ponte de Lima, visitou as obras de requalificação de um espaço central do ponto de vista religioso e paisagístico em S. Lourenço - Gondufe.



O espaço integra «um conjunto de miradouros das terras de Ponte de Lima», disse o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes.

Neste espaço religioso recentemente intervencionado, no âmbito do programa Leader, o Município procedeu à requalificação dos acessos a S. Lourenço - Gondufe.



A obra foi comparticipada em 70% pelo Município de Ponte de Lima, o que se traduziu no valor de 12.500€ (doze mil e quinhentos euros), e os restantes 30% foram assegurados pela Junta de freguesia de Gondufe.



