Póvoa de Lanhoso: Clube “Entre Famílias” realiza sessões informais para pais e mães do concelho

autor Redacção num. de artigos 32876

Com a finalidade de apoiar as famílias do concelho, o Projeto Geração Lanhoso implementou o Clube “Entre Famílias”, cujo principal objetivo é criar redes informais de apoio familiar, de partilhas de experiências e de reflexões entre pais/mães e momentos de convívio entre progenitores/as e filhos/as, sempre com base numa abordagem positiva, de partilha e integração numa rede entre famílias. Este Clube é, assim, uma aposta no desenvolvimento de uma parentalidade positiva numa lógica de partilha de conhecimentos e estratégias educativas e de entreajuda.



Neste sentido, no passado dia 21 de junho, realizou-se, na biblioteca infantil, na Casa da Botica, uma sessão de caráter aberto e de partilha, com intervenção de especialistas, que abordaram com os participantes o tema “Brincar”, nomeadamente a sua importância no desenvolvimento integral da criança.



Trata-se de uma modalidade do Clube “Entre Famílias”, na qual se prevê a realização de sessões mensais com o apoio de especialistas nas várias áreas de interesse dos/as participantes, que escolhem o tema da sessão seguinte. Neste caso, para o próximo mês foi solicitado o tema “Adolescência”. Estas sessões visam, assim, por meio de uma participação ativa, a discussão de temas, a reflexão e dinâmicas que partem muitas vezes da experiência e dúvidas ou interesses de pais/mães.



Ser pai ou mãe é uma aventura de felicidade. A educação de um/a filho/a é o grande desafio. As dúvidas, preocupações e interrogações de pais/mães são várias nas questões educativas com que se deparam diariamente.



De lembrar que este projeto tem a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso como parceiro local e a Sol do Ave como entidade promotora e coordenadora, sendo financiado no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), Tipologia de operação, Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 3G).



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ***

