Esposende: Cerâmicas e porcelanas em destaque na Feira de Velharias de julho

autor Redacção num. de artigos 32876

Na edição do mês de julho, a Feira de Velharias de Esposende vai dar destaque à temática “Cerâmicas e porcelanas, Louças de antigamente”.



Assim, no próximo domingo, dia 2 de julho, serão vários os expositores que evidenciarão estes artigos, disponibilizando nomeadamente louças de outros tempos. Para além destas peças, estará disponível uma gama muito variada de outros artigos e produtos, como artefactos etnográficos, bibelots, quinquilharias, livros, discos, jornais, revistas, selos, postais, moedas, relógios, máquinas, mobiliário, artigos para o lar e peça s de arte.



Promovida pela Câmara Municipal de Esposende, a Feira de Velharias realiza-se no primeiro domingo de cada mês, no Largo Rodrigues Sampaio, entre as 10h00 e as 19h00, e tem entrada livre.



Através da realização deste certame, o Município promove a compra, venda e troca de velharias, antiguidades e colecionismo, nomeadamente de artefactos etnográficos, bibelots, quinquilharias, livros, discos, jornais, revistas, selos, postais, moedas, relógios, máquinas, mobiliário, artigos para o lar e peças de arte.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

