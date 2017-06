Município de Celorico de Basto junta-se à DECO para sensibilizar para “vendas desleais”

autor Redacção num. de artigos 32876

Estão a decorrer, no auditório do Prado, durante esta semana, ações de sensibilização promovidas pela DECO em parceria com o Município de Celorico de Basto para informar e esclarecer a população mais idosa para as “vendas desleais”.

“Informar é uma boa forma de proteger as nossas populações. Sabemos que os idosos são um alvo fácil e que caem facilmente no “conto do vigário”, sendo, muitas vezes, ludibriados. Por isso, temos que agir em conformidade para evitar estas situações, com campanhas informativas que esclareçam devidamente as populações sobretudo as que vivem nos locais mais isolados do concelho” disse o vereador da educação do Município de Celorico de Basto, Fernando Peixoto.

Durante cerca de 1h00 os idosos que integram o programa Celorico a Mexer ouviram atentamente Cláudio Salgado, representante da Deco, que veio focar a preocupação da Deco em informar as populações para que estas se possam defender de vendedores que fazem vendas desleais. Estes workshops estão inseridos no plano regional para o ano de 2017, da Deco, e baseiam-se nas vendas agressivas junto da população isoladas.

Na generalidade esta campanha incide num problema que tem vindo a proliferar, as vendas desleais, e visa evitar contratos indesejados e de valores irrecuperáveis para o consumidor. O objetivo centra-se, também, “em sensibilizar o consumidor para estas p ráticas e alertar as empresas para as condutas agressivas, regulando o mercado”.



*** Nota da C.M. de Celorico de Basto ***

