Póvoa de Lanhoso: Theatro Club acolhe III Mostra de Teatro de 29 de junho a 4 de julho

De 29 de junho a 4 de julho, o Theatro Club da Póvoa de Lanhoso recebe a III Mostra de Teatro, que visa mostrar o resultado das Oficinas de Teatro promovidas, gratuitamente, pela Câmara Municipal através do Theatro Club.



No Theatro Club, a formação começou no ano letivo 2013/2014 e contava com 40 formandos. Hoje, já são 80 os formandos e as formandas dos clubs do Theatro Club. A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, terra onde a arte de talma tem tradição, continua a investir na formação da sua população, formação em termos teatrais, em termos de cidadania e em termos de criação de públicos.



Durante a III Mostra de Teatro serão seis dias de apresentações, com a participação de seis grupos internos e de um grupo convidado. Prevê-se a participação de 105 pessoas, atores e atrizes com idades entre os 7 e os 70 anos. São 90 os formandos dos clubs de teatro que sobem ao palco.

Os grupos participantes são os seguintes: Oficina de Adultos do Tin.Bra; Club de Teatro Adultos do Theatro Club; Clubinho 7-9 anos; Club de Teatro de Taíde; Clubinho 10-11 anos; Clubinho 12-15 anos; e o Club de Teatro da Escola Secundária da Póvoa de Lanho so.



Programa:

· 29 junho - 21h45 - “Com as nossas mãos” - Oficina de Teatro Adultos da Associação Tin.Bra (grupo convidado) / M12

· 30 junho - 21h45 - “Principezinho” - Club de Teatro Adultos / M6

· 1 julho - 15h30 - “Babine, o Parvo” - Clubinho 7-9 anos / M6

· 1 julho - 21h45 - “A pequena vendedora de fósforos” - Club de Teatro Taíde / M6

· 2 julho - 21h45 - “Zé das Moscas” - Clubinho 10-11 anos / M6

· 3 julho - 21h45 - “Despertar da Primavera” - Clubinho 12-15 anos / M12

· 4 julho - 10h30, 15h00 e 21h45 - “Decifra-me ou devoro-te” - Club de Teatro da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso / M6



Horários para o próximo ano letivo:

· Clubinho de Teatro 7-10 anos (quarta-feira, das 17h45 às 19h00)

· Clubinho de Teatro 11-13 anos (terça-feira, das 18h30 às 19h45)

· Club de Teatro 14-16 anos (quinta-feira, das 18h45 às 19h00)

· Club de Teatro Adultos (quinta-feira, das 21h00 às 22h30)



