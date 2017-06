Jovem estudante de Braga integra projecto de voluntariado da União Europeia

Chama-se Helena Garrido, tem 25 anos e, apesar de ser natural do Porto, radicou-se em Braga, cidade onde ainda moram os seus pais. Estava no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian quando começou a dar os primeiros passos no voluntariado e hoje integra o projecto do Corpo Europeu de Solidariedade da União Europeia.

“Enquanto estava a estudar música fizemos um projecto ‘Komenius’ e essa foi a minha primeira experiência com programas europeus. Trabalhamos com a Roménia, Lituânia, e foi uma experiência espectacular. Foi o que me levou aonde eu estou neste momento”, indicou Helena Garrido. Aos 18 anos, a jovem rumou a Londres (Inglaterra), onde decidiu tirar a licenciatura em Música e trabalhar ao mesmo tempo. Seguiu-se a Alemanha onde fez um estágio “num programa da Comissão Europeia que faz parte do Erasmus +. Basicamente trabalhava numa escola. Foi aí que decidi aprender mais sobre política europeia“, frisou Helena Garrido.

Passou ainda por acções de voluntariado na Polónia e em Dezembro passado rumou a Bruxelas (Bélgica), com a finalidade de fazer um estágio na Comissão Europeia.” Enquanto estava a fazer o estágio, decidi pertencer ao Grupo de Solidariedade. Trabalhei muito com refugiados. Apercebi-me que estava interessada no trabalho do Corpo Europeu de Voluntariado e comecei a segui-los no ‘Facebook’.

Na sequência do percurso feito, a jovem portuguesa chegou a uma conclusão: “A parte da solidariedade é que nos devia unir mais, a nível da Europa. Foi o que me fez mais pensar que quero fazer parte do projecto que desenvolva mais o sentido de sol idariedade, valor que nos últimos anos temos estado a perder”, considerou Helena Garrido.

A jovem, que é a única portuguesa a integrar Corpo Europeu de Solidariedade, desenvolve essencialmente acções de apoio judiciário e de caracter social. “Faço actividades com refugiados, nomeadamente com crianças, ajudo a desenvolver a parte social”, indicou a voluntária

Helena Garrido deixou ainda um conselho aos mais novos: “Peço às gerações mais novas que lutem pelos valores da solidariedade, lutem por uma Europa mais unida, que é o que temos estado a perder nos últimos anos”, pediu a jovem voluntária.

Às empresas, Helena Garrido aconselhou-as a perceberem “que os objectivos dos jovens não são só terem uma carreira profissional, mas também é importante a valorização pessoal. Penso que existem estes valores morais nos jovens, e que há uma necessidade do os desenvolver. Este projecto é uma boa oportunidade para isso.”

O Corpo Europeu de Solidariedade foi criado por proposta do actual presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junkers, que considera a solidariedade como “um estado de espírito que vai ao encontro dos ideais da União. O Corpo Europeu de Solidariedade personifica este princípio.”

O projecto prevê a realização de acções de voluntariado com a duração máxima de um ano, nas áreas da Educação, actividades sociais, protecção do meio ambiente, desenvolvimento rural e conservação da natureza. As inscrições podem ser feitas na delegação da Comissão Europeia em Lisboa. Qualquer entidade pública ou privada pode propor a realização de acções voluntárias.

