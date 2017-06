Alunos criam alojamento inovador para festivais de Verão

Quatro estudantes da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho (UMinho) foram premiados por um alojamento inovador e ecológico para festivais de verão. O projecto, chamado ‘Capsule House’, venceu o concurso nacional de ideias ‘EcoHut’, promovido pelo Portal da Construção Sustentável, e recebeu 3000 euros de prémio. O objectivo é agora convencer o mercado para a sua produção do projecto.

João Pedro Moreira, Luís Ferreira, Eduardo Lopes e Joel Duarte tinham que desenvolver um dormitório móvel e autónomo para quatro jovens, incluindo WC e chuveiro com água quente, zona para preparar alimentos e zona exterior com grelhador portátil. O conceito exigia cisternas para reaproveitar as águas, miniestações para gerir as águas residuais e sistemas para captar energia eléctrica (painéis fotovoltaicos e baterias). O limite de tamanho, para facilitar o transporte da estrutura, e o uso de materiais sustentáveis, como placas de gesso, foi igualmente prioritário. A ‘Capsule House’ cumpriu todos os requisitos e destacou-se ainda pela “gaveta”, um pequeno módulo que, uma vez aberto, expande a área útil total do alojamento.

“Estamos contentes por ver o trabalho reconhecido e por mostrar o valor da nossa universidade”, sorri José Pedro Moreira. “Esperamos que este projecto seja construído. Se para um arquitecto é uma honra ver a sua ideia a materializar-se, para nós, estudantes de arquitectura, será uma honra ainda maior”, sublinha. A sua equipa decidiu inscrever-se devido às “premissas interessantes” do concurso e numa fase em que a matéria do curso incidia na sustentabilidade dos edifícios.

