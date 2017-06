Município faz “balanço positivo” de acordo com Águas de Barcelos

Para colocar “um ponto final nas inúmeras especulações e tantas outras mentiras que pairavam sobre as negociações” com os accionistas das Águas de Barcelos e para “impedir qualquer aproveitamento político sobre esta questão vital para o concelho”, o presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, esclareceu, numa reunião à porta fechada, os acordos alcançados.

Vereadores, presidentes de junta e líderes dos grupos municipais representados na Assembleia Municipal marcaram presença na reunião, que contou com João Duque e Luís Cordeiro, responsáveis pelos estudos financeiros e económicos, respectivamente, e de Pedro Mota e Costa, economista e consultor.

O presidente da Câmara Municipal de Barcelos fez ainda questão de referir que “sempre que foi questionado publicamente sobre o caminho das negociações, fazia questão de lembrar que só falaria quando tive sse na sua posse todas as informações para poder informar os barcelenses”. E Miguel Costa Gomes foi peremptório: “o sucesso das referidas negociações dependia dos compromissos assumidos em sede de negociações, daí o sigilo e o respeito pela palavra de cada um dos intervenientes”.

Do “balanço global positivo” deste acordo, é de realçar o valor da compensação a pagar pelo município à concessionária que será reduzido para 44,5 milhões de euros, substituindo o valor previsto no acórdão arbitral, que chegaria aos 217 milhões de euros até ao final da concessão. Consequentemente, com a celebração do acordo final, a concessionária desistirá da acção executiva instaurada contra o município, pondo-se assim um ponto final no litígio existente em tribunal. Entretanto, o mesmo documento adianta que o valor da compensação será fraccionado em cinco prestações que deverão ser pagas até 2021.

