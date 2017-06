Juri europeu distingue projecto ambiental em Guimarães

autor Redacção num. de artigos 32876

O projecto P2GREeN - Protecção e Promoção da Biodiversidade de Guimarães - Património Natural, desenvolvido pela Câmara Municipal de Guimarães, foi distinguido pela Comissão Europeia com o selo URBACT. A distinção vai ser entregue no próximo mês de Outubro, na cidade de Tallin, na Estónia.

O programa europeu URBACT tem por base incentivar o desenvolvimento urbano sustentável e integrado das cidades que compõem os 28 Estados - membros.

O município de Guimarães considera a atribuição do selo como um reconhecimento pelo investimento feito no âmbito da preservação e promoção da biodiversidade, através de vários projectos que integram o conhecimento científico com o envolvimento da comunidade.

O júri teve em conta, também,

o carácter inovador de alguns dos projectos em execução. Programas que têm permitido a caracterização do território e a promoção da bio diversidade foram elogiados, como é o caso do Plano de Controlo de Espécies Invasoras, bem como a iniciativa da Criação de uma base de Dados de Biodiversidade, da qual nasceu a nova aplicação móvel ‘Biodiversity GO!’ desenvolvidas pelo Laboratório da Paisagem de Guimarães.

A autarquia vimaranense tem ainda em execução o projecto ‘Guimarães Mais Floresta’, que visa a plantação de 15 mil novas árvores autóctones no âmbito do ‘Programa Ambiental Pegadas’.

Em implementação está, também, o projecto de Criação de Novas Rotas de Biodiversidade e a criação de espaços de observação de espécies.

A distinção dá à ‘cidade-berço’ a possibilidade de assumir uma candidatura para a liderança das redes de transferência de boas práticas, na qual só as cidades cujas boas práticas foram reconhecidas com o selo URBACT podem participar.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas