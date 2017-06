Arcos investe um milhão para criar porta do Barroco

Cerca de um milhão de euros é quanto o Município de Arcos de Valdevez está a investir na criação de uma porta de entrada para o barroco do concelho.

Recentemente, a autarquia procedeu à consignação da obra do Centro Interpretativo do Barroco, a levar a efeito na Igreja do Espírito Santo, em Arcos de Valdevez, um momento que contou com a presença do bispo de Viana, D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira, e do director Regional da Cultura do Norte, António Ponte.

O projecto trata-se de uma plataforma de dinâmica turística e de conhecimento do Barroco na região do Alto-Minho, servindo de porta de entrada para o Barroco nos 10 concelhos. Permitirá ainda lançar conhecimentos sobre este período da cultura na região, bem como, simultaneamente explorar as características únicas e importantíssimas do templo do Espírito Santo, imóvel de interesse público e um dos mais importantes na região Norte do país.

Este Centro Interpretativo do Barroco incorporará novas tecnologias de realidade aumentada e virtual para interpretar os monumentos da região, o período do Barroco e o próprio monumento. Será ainda alvo de reabilitação do seu riquíssimo e referencial espólio artísti co, de valor nacional, sendo igualmente potenciado o seu uso cultural, pedagógico e turístico.

Tanto D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira como o o director regional da Cultura do Norte enalteceram a importância do projecto, o qual releva a parte cultural, nunca esquecendo a religiosa, realçando a interesse que o mesmo terá para a comunidade local e turística, como também ao nível da reabilitação e conservação do património para os vindouros.

A intervenção divide-se em duas grandes rubricas, já adjudicadas. A parte de arquitectura e especialidades, estudo histórico e arqueológico, conteúdos e equipamentos tecnológicos e interpretativos e fiscalização e coordenação de segurança foi adjudicada por 392 mil euros.

Já as obras de reabilitação, conservação e restauro tem um custo de 588 mil euros.

Esta intervenção é co-financiada por fundos comunitários, contando com um investimento elegível de 978.467 euros e comparticipação comunitária de 831.697 euros. Esta candidatura teve o apoio da Direcção Regional de Cultura Norte, através da inserção do projecto no modelo de rotas do Barroco, e com a parceria da Fábrica da Igreja de Arcos Valdevez (Salvador).



