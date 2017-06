Tradição marítima inspira parque infantil em Viana

A tradição marítima de Viana do Castelo dá mote ao parque infantil, com 2.700 metros quadrados, que está a ser criado na Praia Norte, integrado na requalificação daquela zona balnear.

No parque infantil - uma das praças temáticas, espaços de desporto, recreio e lazer previstos no projecto de requalificação daquela praia - está a ser instalada um equipamento infantil com a forma do navio museu Gil Eannes, atracado há 19 anos na antiga doca comercial da cidade.

“O navio Gil Eannes é um símbolo da tradição marítima de Viana do Castelo”, sustentou o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, referindo-se à réplica daquele navio já a ser instalada numa das novas praças temáticas daquela praia que inclui ainda as Praças da Cultura, do Conhecimento, do Desporto e do Lazer e Bem-Estar.

A intervenção integra duas fases a decorrer em simultâneo: a defesa da zona costeira, com o recuo do muro de protecção e a contenção da linha da costa, e a requalificação daquela zona balnear.

Foram demolidos três espaços de restauração, relocalizados para as novas “praças” previstas no projecto que “tem quatro vezes mais área que a anteriormente disponível para as pessoas e actividades de recreio e lazer”.

A n ova praia terá ainda “um calçadão junto ao mar”, além de vários espaços verdes e campos de jogos, “criando novas áreas destinadas à prática desportiva e de lazer, complementares ao uso balnear”, e ainda “um equipamento de apoio à interpretação ambiental do espaço natural envolvente, destacando-se as vertentes biológica e geológica. Neste equipamento está também previsto um posto de leitura pública associada a uma área expositiva e cultural.

Com esta intervenção, o estacionamento e circulação automóvel ficam concentrados na via a nascente e liberta a marginal deste tipo de função para a reservar para uso pedonal em exclusividade, como o percurso da ecovia do litoral que liga o actual troço do Forte do Castelo Velho à Avenida do Atlântico.

Nesta área de intervenção de cerca de 40 mil metros quadrados estão previstos 288 lugares de estacionamento formais, em vez dos anteriores 204 existentes, e vai ainda dispor de 14 áreas de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida e cinco autocarros.

O passeio marítimo “contemplará duas rampas de acesso à praia para pessoas com mobilidade reduzida e a área útil de praia será ampliada em cerca de 30 por cento em função da construção do novo murete de protecção e defesa costeira”.

