Plano de Combate ao Insucesso Escolar vai incidir no ensino básico

É como objectivo de combater o insucesso escolar, promovendo condições geradores de um ensino de qualidade que conduzam à qualificação dos futuros quadros profissionais e, consequentemente, ao aumento do nível de competitividade da região que a Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM) apresentou ontem, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado (PIICIE) que arranca já no próximo ano lectivo.

Com um investimento global que ultrapassa os 4 milhões de euros, o PIICIE, o primeiro da região a ser aprovado no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2020, resulta da cooperação estreita dos seis Municípios da CIM do Cávado, dos respectivos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas da NUT III Cávado que definiram uma estratégia centrada no combate ao insucesso escolar, em linha com as directrizes da Estratégia Europa 2020, Portugal 2020 e POR Norte 2020.

Este é um instrumento de aprofundamento estratégico e operacional da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial e do pacto de desenvolvimento e Coesão Territorial do CIM Cávado, no domínio educativo, pretendendo ser um importante reforço à estratégia das políticas públicas educativas da sub-região do Cávado.

O projecto terá a duração de três anos e prevê a implementação de 16 projectos municipais e três intermunicipais que contemplam a contratação de recursos humanos - equipas multidisciplinares que reforcem o apoio aos alunos e assegurem respostas às necessidades psicossociais gerando impacto no sucesso escolar -, a aquisiçã o de equipamentos e recursos educativos di- gitais, actividades de enriquecimento curricular que promovam experiências artísticas, culturais e desportivas; promoção dos níveis de literacia (leitura, escrita, ciências experimentais e digitais), reforço dos materiais didáctico-pedagógicos ao dispor das escolas e a implementação de programas de educação para o empreendedorismo e acções de capacitação da rede educativa do Cávado.

António Baptista, um dos responsáveis pela concepção deste plano, referiu que o mesmo surge em complementaridade aos projectos que as escolas já têm no âmbito do combate ao insucesso escolar.

O responsável traçou as principais linhas que irão ser trabalhadas no terreno que contribuem para o insucesso escolar, nomeadamente as questões económicas e familiares, o comportamento dos alunos, a literacia, entre muitas outras.

“Alguns dos projectos são muito direccionados para os alunos do 1.º ciclo, mas outras são mais abrangentes e integram também o ensino secundário numa lógica compensatória. Mas, o grande bolo concentram-se no ensino básico, não só pela lógica das bases fundamentais para o ciclo de estudo futuros, mas também preventiva no sentido de construir percursos de sucesso desde tenra idade”, diz a propósito Daniela Flora, técnica da CIM do Cávado.

Se os números de abandono escolar no território da CIM do Cávado são residuais, os do insucesso escolar - embora não hajam dados oficias -são mais expressivos. De qualquer forma, António Baptista diz que os números de insucesso não diferem do resto da região e do país.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas