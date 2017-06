“Este é um momento histórico para a CIM”

Considerando que a existência de um número relevante de estudantes que ainda incorrem em insucesso escolar nas comunidades educativas da região é uma das maiores fontes de “entropia” do desenvolvimento do território e um dos maiores obstáculos à promoção de uma empregabilidade alargada dos recursos humanos mais jovens, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado, Ricardo Rio, ressalva a importância do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado apresentado ontem num seminário realizado na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

“Este é, na minha perspectiva, um momento histórico para a CIM do Cávado”, frisou Ricardo Rio, realçando a importância de efectuar o diagnóstico e trabalhar em rede para colmatar o insucesso escolar.

Ricardo Rio chamou também a atenção para o facto da CIM do Cávado ser a primeira comunidade intermunicipal a ver aprovada um projecto nesta área, abraçando simultaneamente a responsabilidade de funcionar como um elemento articulador nesta área.

“Esta ligação ao sector da educação é relativamente inovadora e algo que consideramos extremamente pertinente, dando sequência à excelente relação de colaboração que tem existido dentro desta comunidade intermunicipal”, disse Ricardo Rio, frisan do ainda o papel articulador que a CIM exerce entre os municípios que a integram e os os agentes de educação, “aqueles que podem, no terreno, ajudar-nos a formatar, com um leque muita grande de acções, respostas que visem corrigir o insucesso escolar e dar às nossas populações e ao nosso território melhores condições de competitividade e de progresso nas suas carreiras e de inserção no mercado de trabalho”, continua o responsável, apelando à colaboração entre todos os parceiros envolvidos para que os recursos investidos - mais de 4 milhões de euros - não sejam um “esforço em vão”.

O vogal executivo da Comissão Directiva do Programa Operacional Regional Norte 2020, Jorge Nunes, referiu que este Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado está alinhado com a Estratégia Europa 2020 que visa o crescimento da economia, a promoção do emprego e o combate à pobreza.

O responsável considerou essencial apostar na educação como forma de alavancar os desafios da convergência interna e com a Europa. “A educação é um factor chave neste percurso”, afirmou Jorge Nunes, acrescentando que há uma necessidade de aumentar as competências básicas para um mundo cada vez mais global e para aumentar também a oferta de emprego qualificado.



