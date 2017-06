Vila Nova de Famalicão: Jovens levam arte urbana às freguesias

autor Redacção num. de artigos 32882

A arte urbana chegou às freguesias de Requião e Jesufrei e tem a assinatura de jovens famalicenses. O Urban Youth, projeto de intervenção artística com recurso a técnicas como o grafite e a azulejaria, desenvolvido pelo Pelouro da Juventude da Câmara de Famalicão, em parceria com o centro artístico A Casa ao Lado, concluiu recentemente a sua segunda edição. O local escolhido foi o polidesportivo de Requião, depois de uma primeira experiência na cidade, no Parque de Sinçães, com a elogiada ilustração de escritores famalicenses.



As imagens ilustradas nos muros do polidesportivo de Requião retratam uma lenda antiga da freguesia, segundo a qual dois jovens primos provenientes de fa mílias abastadas de Requião cresceram juntos e se apaixonaram. Certo dia, num passeio a cavalo, o jovem perdeu o rubi que lhe havia sido oferecido em criança por um velho do Oriente. E a história feliz transformou-se numa tragédia de doença, morte e saudade.



Esta segunda edição do Urban Youth envolveu doze participantes. Entretanto, está já no terreno a terceira edição, em Jesufrei e com o mesmo número de jovens, que culminará em julho. O mural a ser realizado nesta freguesia tem como base o Arcanjo S. Miguel, que é o arcanjo protetor da localidade, pelo que a intervenção artística irá ilustrá-lo a proteger a povoação.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas