Vila Verde: Presidente da Câmara acompanha obras de requalificação da área urbanística da igreja e alargamento do cemitério de Pedregais

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, e o Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias da Ribeira do Neiva, Carlos Machado, realizou, uma visita de acompanhamento das obras de requalificação da área urbanística da igreja e alargamento do cemitério de Pedregais em curso na freguesia da união de freguesias da Ribeira do Neiva.



O alargamento do cemitério e arranjo urbanístico da envolvente à igreja de Pedregais, na Ribeira do Neiva, era um anseio antigo das populações desta paróquia.

Esta visita enquadra-se na política de estreita proximidade que é diariamente encetada pelo Presidente da Edilidade Vilaverdense e vem ao encontro do propósito de reforçar as fortes parcerias existentes entre o Município, as Juntas de Freguesia e todas as instituições, coletividades e forças vivas locais, no sentido da convergência de esforços e sinergias indispensáveis para alavancar o desenvolvimento harmonioso de todo o território concelhio e de proporcionar cada vez melhores condições de vida aos Vilaverdenses.



As obras que estão a decorrer contemplam, essencialmente, obras de alargamento do cem itério e arranjo urbanístico da envolvente à igreja de Pedregais, nomeadamente trabalhos de pavimentações da via, criação de zonas de estacionamento, zonas ajardinadas, muros e a criação de condições ótimas de utilização deste espaço sagrado em que as pessoas prestam homenagem aos entes queridos que partiram, bem como dar mais dignidade a esta Igreja Românica de elevado valor patrimonial que estamos deveras apostados em preservar e valorizar.



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde. Dr. António Vilela, releva que “esta proximidade com as autarquias e com as instituições e associações locais, assim como com todas as pessoas das 33 freguesias e uniões e freguesia do concelho, é determinante para aglutinar vontades e para a mobilização dos verdadeiros agentes do desenvolvimento local.”



O mesmo Edil acrescenta que “o Município apoia a beneficiação, requalificação ou construção destes espaços porquanto estes se apresentam com primordial relevância cultural e simbólica para as populações como locais de vivência coletiva e de identidade comunitária.”



