Escola de Educação Rodoviária de Braga ensina crianças a pedalar no dia 7 de Julho

A Escola de Educação Rodoviária de Braga volta a abrir portas ao público para dar a possibilidade a todas as crianças de aprender a andar de bicicleta ou a melhorar a sua performance.



Em Julho, excepcionalmente, a iniciativa 'A pedalar estamos a exercitar!' realiza-se no segundo sábado do mês, dia 7 de Julho. Nos meses seguintes voltará a realizar-se no primeiro sábado do mês.

Esta é uma actividade promovida em colaboração com a Associação de Cicloturismo que dá a todas as crianças a oportunidade de aprenderem a andar de bicicleta ou a melhorarem a sua performance.

A acção, dirigida a crianças a pa rtir dos 5 anos, decorre entre as 15h00 e as 17h30.



Traz a tua bicicleta para treinares melhor! Se não tiveres, a Escola de Educação Rodoviária empresta as bicicletas até ao máximo de 25 participantes por sessão. Para tal, deves vir acompanhado por um adulto.



Ao dispor estarão monitores experientes e disponíveis para orientar e apoiar as crianças durante toda a actividade. A participação é gratuita!



Mais informações sobre a actividade podem ser obtidas em escolarodoviariabraga@gmail.com ou pelo telefone 253 624 272.



Participe!



*** Nota da C.M. de Braga ***

