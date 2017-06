Casa João Velho vai ser intervencionada no âmbito do programa Valorizar o Património

autor Redacção num. de artigos 32894

A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai reabilitar a Casa João Velho, situada no centro histórico da cidade e propriedade do Município. A intervenção integra o Programa Valorizar o Património que, numa primeira fase, previligiou alguns edifícios que apresentam algumas condições de risco ou desadequadas, designadamente risco de colapso físico, acesso e circuito condicionados, obras de arte em avançado estado de deterioração, ausência de conteúdos e sinalética.



A Casa dos Arcos ou de João Velho, implantada no largo da igreja matriz de Viana, é um dos poucos exemplares de arquitetura civil gótica do género que subsiste em Portugal. Foi edificada numa época de grande desenvolvimento económico e social da vila de Viana, devido à importância do seu porto na empresa da expansão ultramarina. É de salientar que a Casa dos Arcos integrava um conjunto de casas existentes no largo da matriz, todas com a mesma estrutura arquitetónica, em que o andar nobre assenta sobre alpendre aberto por arcos.



Esta intervenção integra assim um conjunto de oito espaços (Igreja de S. Domingos, Capela de Nossa Senhora da Agonia, Capela de Santa Catarina, Capela das Malheiras, Igreja de S. Pedro de Serreleis, Igreja de S. Tiago de Cas telo de Neiva, Cruzeiro de Santa Marta de Portuzelo e Cruzeiro de Nosso Senhor da Saúde em Vila de Punhe), onde as necessidades estão avaliadas em cerca de 300 mil euros.



O programa abrangente de valorização de Património construído tem por objetivo qualificar espaços de valor arquitetónico, histórico e artístico relevante para o território; dinamizar o potencial cultural destes espaços enquanto locais privilegiados de fruição cultural; e promover e valorizar os espaços referidos enquanto locais de visitação e atratividade turística. Os diferentes apoios, protocolados com as diferentes instituições, tem ainda previstas ações de fruição cultural de carácter diverso (concertos, visitas guiadas), de modo a abranger diferentes públicos.



Este programa tem em conta que o Património Cultural de um território constitui a mais importante marca identitária do mesmo e que a conservação, recuperação, valorização ou divulgação deste torna-se um imperativo e também um dever para com os vindouros na transmissão de uma herança verdadeiramente fundacional, para além de desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento policêntrico dos territórios e na coesão territorial.



*** Nota da C.M. de Viana do Castelo ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas