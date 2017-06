Póvoa de Lanhoso: Câmara Municipal promoveu III Semana de Emprego

autor Redacção num. de artigos 32894

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, através dos Serviços Sociais e Saúde, promoveu a III Semana do Emprego, de 12 a 14 de junho, numa organização do Gabinete de Inserção Profissional.



A realização de uma Mostra de Emprego e Formação e de palestras constituíram o cartaz ao longo destes três dias.



“Estou Desempregado…e agora?” foi o tema do dia 12 de junho, tendo como oradoras as técnicas do projeto Geração Lanhoso. Esta palestra foi direcionada para pessoas em situação de desemprego. Passos a seguir por quem foi atingido pelo desemprego, técnicas de procura de emprego, nomeadamente o currículo e as cartas de apresentação, foram alguns dos temas abordados. Vítor Pereira, do gabinete de apoio ao empreendedorismo da Sol do Ave, deu a conhecer alguns exemplos de sucesso e assim como erros a não cometer, apresentando o projeto empreendedor “Centro de Treino Bem Me Quero”, cujos responsáveis partilharam a sua experiência. Para finalizar, Paula Henriques, professora da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, foi convidada a apresentar o Centro Qualifica para quem pretender aumentar as suas qualificações.



O dia 13 de junho foi direcionado para público à procura de primeiro emprego. A plateia foi heterogénea, passando por estudantes em conclusão do secundário e por pessoas desempregadas. “À conquista do 1º emprego”, o tema deste segundo dia, foi apr esentado pela técnica do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), colocando em debate assuntos como a atitude a ter perante as empresas, quando se encontram à procura do 1º emprego, dicas para a procura de emprego (candidaturas espontâneas, currículo, entrevistas de emprego) e os apoios vigentes por se encontrarem nesta situação. Neste mesmo dia, Paula Henriques da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso esteve presente para apresentar a este público o Centro Qualifica para quem pretende aumentar as suas qualificações.



Para além destes dois dias de palestras, no dia 14 de junho, foi realizada na Praça Eng. Armando Rodrigues uma mostra direcionada para a comunidade em geral, em que estiveram representadas várias entidades com respostas na área da Formação, como a EPAVE, a Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso / Centro Qualifica, a Associação Em Diálogo, O Sábio de Lago, a Gesmind, a GTI e a Triformis e, na área do Emprego, nomeadamente a VHPH/Grupo Casais, a Adecco, o Grupo Leader e a própria Autarquia com o GIP, o Banco de Voluntariado e o Projeto Geração Lanhoso.



Pretendeu-se assim levar a debate uma série de assuntos primordiais sobre o tema do emprego/desemprego, tendo sido esta uma oportunidade para as pessoas terem contacto com várias informações e desenvolver conhecimentos que podem fazer a diferença na hora de ingressar no mercado de trabalho.



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas