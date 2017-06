Fafe: Tony Careira cabeça de cartaz nas Festas do Concelho

Fafe celebra por mais um ano as festas do concelho. Tradicionalmente conhecidas como as festas em honra de Nossa Senhora de Antime, as comemorações decorrem durante quatro dias (7 a 10 de Julho), com grande animação cultural e um cartaz para todos os gostos.



As festas terão um programa diversificado que abrange música, folclore, desfiles, marcha luminosa e outros momentos que prometem ser únicos.



Este ano, o músico Tony Carreira é cabeça de cartaz, num espetáculo que promete animar a noite de 9 de Julho, Sábado, na Praça Mártires de Fascismo. A banda portuguesa Blasted Mechanism encabeça o programa da Juventude nas Festas com um espetáculo imperdível também no Sábado, a partir da 01h00.



O arranque das festividades, a 7 de Julho, é marcado pela inauguração das iluminações decorativas, às 21h00. A sexta-feira dá o mote para o grande fim de semana, com destaque para a música. A Final do Concurso de Bandas ‘Just Nice Music’ decorre, a partir das 21h30, na Praça Mártires do Fascismo. Simultaneamente, terá lugar o tradicional Encontros de Coros, na Igreja Nova de S. José, e a escadaria do Câmara Municipal ganha vida com os Fados de Coimbra, às 24h00.



A noite é dedicada também à Juventude nas Festas, com a actuação da Dj Olga Ryazanova, na Praça Mártires do Fascismo.

No Sábado, a manhã começa bem cedo, com a Arruada de Bombos e Gigantones de Fafe, às 10h00, na Praça 25 de Abril.

A partir das 14h00, o Grande Prémio de Ciclismo Festas da Cidade de Fafe.

À noite, o palco da Praça 25 de Abril, recebe a XXIV Mostra de Folclore de Fafe, com a participação de 5 grupos de folclore, e, simultaneamente, na Igreja Nova de S. José, decorre o Encontro de Coros.



O grande destaque desta noite vai para a atuação de Tony Carreira, que promete um espetáculo monumental. O concerto culmina com o espetáculo pirotécnico que transforma os céus de Fafe numa mancha de cor e movimento. A animação para a Juventude não faltará, com um espetáculo que terá tanto de irreverente, como de mágico, com um concerto da banda portuguesa Blasted Mechanism.



A música continua noite dentro, com atuação dos Dj's brasileiros WAO.

Domingo, 09 de Julho, é, para muitos, o dia mais simbólico destas festas. A procissão em honra de Nossa Senhora de Antime atrai milhares de fiéis, num momento único, carregado de fé e emoção.



Ao início da manhã, a Procissão de Nossa Senhora das Dores sai de Fafe em direção a Antime e a Procissão de Nossa Senhora da Misericórdia sai de Antime para Fafe.



As duas imagens encontram-se, cerca de uma hora depois, na Ponte de S. José e seguem juntas rumo à Igreja Nova, em Fafe.



O tradicional Desfile e Despique das Bandas Filarmónicas de Golães e Revelhe mantém-se como aposta para Domingo à tarde, a partir das 15h00, na Rua António Saldanha.

Mais tarde, perto das 21h30, as Bandas juntam-se para uma arruada.



Ainda no Domingo, decorrerá, a partir das 22h00, o Concurso de Vestidos de Chita, que integra novamente as comemorações, pelo terceiro ano, no centro da cidade, recuperando-se uma tradição de há décadas, tão acarinhada pelos fafenses. Ao Concurso, junta-se o Desfile com diversas peças de vestuário e calçado do comércio local que contará com a presença de Isabel Figueira, Afonso Vilela e Valter Carvalho, manequins conhecidos do grande público.

A marcha luminosa encerra as festas do concelho, na segunda-feira, a partir das 23h00, com o desfile de diversos carros alegóricos, muita música, dança e animação para todos os que assistem.

Antes no centro da cidade, a animação será garantida pela Banda às Riscas e, no Jardim do Calvário, o espectáculo pirotécnico.



O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, destaca a aposta, deste ano, num programa diversificado, que abranja diversas idades e iniciativas.



“As festas em honra de Nossa Senhora de Antime são as mais importantes e especiais do concelho e, como tal, apostamos num programa para todos os gostos e todas as idades, e que, sobretudo, seja do agrado dos fafenses.



Mantemos a tradição, com os Fados de Coimbra, Encontro de Bombos e Gigantones , Mostra de Folclore, Mas quisemos também trazer a juventude às festas, com a aposta em desfiles de moda, atuação de vários Dj’s, no espetáculo dos Blasted Mechanism.



Este ano, o músico português Tony Carreira, acarinhado do grande público, vai abrilhantar as festas do concelho e estou certa de que será uma grande espetáculo.



Recuperamos a tradição do Concurso de Vestidos de Chita e da Marcha Luminosa à segunda-feira.

“A procissão é um dos pontos altos das comemorações e mais sentido pelos fafenses e pelas dezenas de milhares pessoas que vêm de fora para assistir a estas cerimónias. Será, mais uma vez, um enorme privilégio receber os andores na Câmara Municipal, junto do povo.”. conclui.



