Ministro da Cultura inaugura Feira do Livro

autor Redacção num. de artigos 32894

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, inaugura hoje, pelas 18 horas, a 26.ª edição da Feira do Livro de Braga que decorre até 16 de Julho.

Com uma programação diversificada e eclética, pensada para públicos de várias idades e gostos, a Feira do Livro é organizada pela Câmara Municipal de Braga e pela InvestBraga, com produção executiva a cargo da Booktailors e com o apoio do grupo dst.

Apesar dos expositores se concentrarem na Avenida Central, num total de 50 pavilhões, os eventos que fazem parte do programa decorrem um pouco por toda a cidade e incluem, para além da literatura, música, exposições de ilustrações, debates, actividades para os mais novos e muito mais.

Este ano, a Feira do Livro de Braga tem como linha orientadora o ‘Futuro’, que se reflecte na exposição de ilustrações criadas por Pedro Vieira exclusivamente para este certame, mas também nas citações de pensadores e autores nacionais e estrangeiros que foram inscrita s nas passadeiras para peões da cidade.

Os livros ‘Hoje Estarás Comigo no Paraíso’ de Bruno Vieira Amaral, ‘Demasiado mar para Tantas Dúvidas’, de Miguel Miranda, e ‘O Deslumbre de Cecília Fluss’, de João Tordo, serão apresentados nesta edição do evento, que integra também entrevistas de vida aos autores Fernando Dacosta, João de Melo e Mário Cláudio, e masterclasses dirigidas por Afonso Cruz, Carlos Fiolhais e Miguel Real.

Para hoje, a partir das 21.30 horas, está agendada também a entrega, no Theatro Circo, do XXII Grande Prémio de Literatura dst. ‘Astronomia’, romance de Mário Claúdio, foi a obra escolhida, por unanimidade, pelo júri, composto pelo investigador Vítor Aguiar e Silva, pelo presidente da Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, e por Carlos Mendes de Sousa, professor da Universidade do Minho.

O romance relata, em registo autobiográfico, as diferentes fases da vida do autor - infância, maturidade e velhice.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas