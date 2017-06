Aluno da Escola EB1 da Sé vence campeonato de cálculo mental

autor Redacção num. de artigos 32894

Afonso Dias de Sá, aluno do 4.º ano da EB1 da Sé, escola do Agrupamento de Real, venceu o I Campeonato Interescolas Hypatiamat - Cálculo Mental, que se realizou na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

Este campeonato foi organizado pelo Agrupamento de Escolas de Real, Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, Universidade do Minho e Hypatiamat. A iniciativa teve o apoio institucional do Município de Braga e da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

O vencedor, de apenas nove anos, ao longo das provas, demonstrou ser o mais rápido a terminar as partidas do Loto SAMD da plataforma do Hypatiamat, em várias eliminatórias, numa prestação onde a rapidez e a eficiência de cálculo mental foram os factores mais importantes.

No fina l da prova, Afonso Sá revelou que o que mais gosta de fazer no seu dia-a-dia “é trabalhar na Matemática, fazer contas, operações matemáticas”. Para além disso, gosta muito de “ler banda desenhada”. Disse que também gosta muito de andar de bicicleta, de ir à piscina e brincar com os seus amigos. Referiu ainda que “as tecnologias ajudaram-no muito a estudar e a desenvolver o raciocínio e o cálculo mental”.

O Hypatiamat resulta de um projecto de investigação inserido na Universidade do Minho. Apresenta-se através de um site de acesso livre, onde se podem encontrar muitas aplicações hipermédia centradas nos conteúdos de Matemática do 1.º ano até ao 9.º ano. É dirigido a professores, alunos e educadores.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas