Festa em honra de São Pedro anima Escudeiros

Até segunda-feira, as Festividades em Honra de São Pedro estão a animar a paróquia de Escudeiros.

O programa abriu ontem, Dia de São Pedro, com a celebração de uma eucaristia precisamente em honra deste santo popular do mês de Junho. Hoje, durante o dia, há música gravada a animar a localidade. Amanhã, às 18.15 horas, é celebrada uma eucaristia. Às 22 horas actua a Banda P’ra Pular, sendo que no intervalo do espectáculo s erá queimada uma grandiosa sessão de fogo-de-artifício.Domingo, uma salva de morteiros abre o programa. A eucaristia solene está marcada para as 10.30 horas. A majestosa procissão com vários andores, acompanhada pela fanfarra do Agrupamento 1060 - Escudeiros, terá início às 17 horas. Este dia de festa termina com a actuação do Rancho Infantil e Juvenil de Carreiro, uma colectividade da terra. O programa segunda-feira com música gravada.

