O livro ‘Noivos do Mar’, da autoria de Henrique Levy, editado pela Editora Labirinto, foi apresentado anteontem na Livraria Centésima Página em Braga.

A obra foi apresentada por Carlos Pires, advogado e cronista do ‘Correio do Minho’ que considera que “em Levy, vida e obra formam uma unidade. A sua poesia alimenta-se de sua autobiografia e de sua insatisfação, resultante das suas experiências próprias, e reveladora intensa do seu nomadismo, solidão e melancolia”.

Na apresentação do livro, Carlos Pires confessa-se movido pela paixão que as obras do Henrique lhe suscitam, em particular esta ultima, ‘Noivos do Mar’.

&ldquo ;Sim, foi amor não à primeira vista, mas sim à primeira leitura”, admitiu.

Henrique Levy é professor universitário, poeta e romancista. Este é o 4º livro de poesia que escreve, após ‘Mãos navegadas’, 1999, ‘Intensidades’ 2001 e ‘Silêncio das Almas’ 2015. Autor ainda de dois romances Cisne de África (2009) e Praia Lisboa (2010).

Carlos Pires resume a obra de Henrique Levy como “Poesia que projecta a vida e mundo como palco de angústias, cansaços e corpos incendiados, mas que deixa folgas possíveis de redenção/ evasão - através da memória da infância, da Natureza (locus amoenus da ilha), da escrita e, acima de tudo, do Amor”.

