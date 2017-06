Câmara de Famalicão recupera Teatro Narciso Ferreira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai proceder a obras de recuperação do Teatro Narciso Ferreira. A garantia foi dada pelo presidente da autarquia, Paulo Cunha, num reunião com a Comissão Local de Acompanhamento que foi criada para este processo. A comissão congrega o movimento associativo, cultural e cívico da cidade.

No encontro, o edil famalicense deu a conhecer o projecto de arquitectura que vai permitir que o equipamento volte a acolher espectáculos e eventos artísticos e culturais.

O projecto, elaborado pelo arquitecto Noé Dinis, prevê a reabilitação integral do edificado, preservando os elementos que o caracterizam ao nível da arquitectura ou da caracterização volumétrica e espacial.

O autarca famalicense considerou que este “é um grande projecto para Vila Nova de Famalicão, muito particularmente para a zona nascente do concelho, que ficará dotado de um equipamento cultural moderno e multifacetado e que vai alavancar uma programação cultural regular de qualidade, ao mesmo tempo que servirá de charneira para a criação artística local.”

Ainda segundo Paulo Cunha, o projecto vai fortalecer a rede de equipamentos culturais do município de Vila Nova de Famalicão, “requisito essencial para a concretização de uma verdadeira pol ítica de descentralização cultural, fortalecendo o bem-sucedido projecto Ave Cultural que nos últimos anos tem dinamizado culturalmente aquela zona do concelho”.

O interior do edifício será totalmente renovado de modo a poder acolher espectáculos com uma tipologia contemporânea, e com todas as condições técnicas exigidas.

A lotação da sala poderá variar, mediante a colocação de uma bancada retráctil e da redução da área útil do palco, entre os 168 e os 250 lugares sentados. No caso dos espectáculos em que a assistência seja feita de pé, o espaço da plateia pode acolher até 500 pessoas.

Além do auditório principal, o Teatro Narciso Ferreira vai acolher também espaços para a administração, recepção, ensaios, camarins, oficinas e um terraço/logradouro ao ar livre dimensionado como espaço de lazer e convívio. Neste espaço poderão também ocorrer pequenos eventos e espectáculos.

Os trabalhos estão avaliados em cerca de 2,5 milhões de euros, sendo que foi garantido um cofinanciamento do programa FEDer de dois milhões de euros.

O projecto de remodelação foi aprovado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a autarquia e o Programa Operacional Norte 2020.

As obras devem estar concluídas no próximo ano.



