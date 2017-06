Vieira do Minho: Desempregados no combate aos fogos

O Município de Vieira do Minho vai investir até 30 mil euros em brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais, uma iniciativa que servirá também para “compor” o orçamento familiar dos desempregados, informou ontem o presidente da câmara. António Cardoso referiu que as brigadas actuarão em Julho, Agosto e Setembro nas várias freguesias do concelho.

“Em cada freguesia, teremos duas pessoas no terreno”, disse.

Para o autarca, esta medida, além de constituir uma “preciosa ajuda” para prevenir e combater f ogos florestais, tem ainda a vantagem de ocupar pessoas em situação de desemprego.

Indicados pelas juntas de freguesia, os participantes, além da remuneração pelo horário normal de trabalho, poderão ainda receber horas extras, referentes a eventual participação em combate a incêndios.

A principal missão das brigadas será vigilância e a prevenção, mas também poderão colaborar no combate aos incêndios que estejam numa fase inicial.

A medida, inteiramente financiada pelo município, arranca a 1 de Julho e prolonga-se até final de Setembro.



