Peça de teatro no Sá de Miranda assinala ‘Dia do Salto’

‘À feira, senhores, à feira’ é o espectáculo que sobe hoje ao palco do Teatro Sá de Miranda.

A peça é levada à cena pelo Grupo de Leitura e Teatro ‘O Salto’, formado por utentes e voluntários da Associação de Apoio à Saúde Mental, que, anualmente, surpreende o público com um espectáculo que visa também assinalar o Dia do Salto.

Este grupo tem vindo a trabalhar regularmente desde 2011, já levou à cena várias peças e ao longo do ano trabalha textos de vários poetas portugueses com leituras encenadas dos poemas.

Nos últimos seis anos, este grupo já provou ser capaz de muita coisa. “Provámos que somos capazes de rir, de nos emocionarmos, provámos que somos capazes de decorar versos, frases, palavras...” pode ler-se no Facebook da associação.

A Associação de Apoio à Saúde Mental ‘O Salto’ intervém no quotidiano de pessoas com perturbações psiquiátricas. Orienta a sua actuação no sentido de possibilitar a concretização de um projecto de vida autónoma. Integram a sua equipa técnica de dois educadores sociais e uma psicóloga.

De salientar que a saúde mental continua a ser o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde e que Portugal é o país da União Europeia que menos recursos dedica a esta área. A missão do ‘Salto’ torna-se, assim, mais difícil de concretizar, contudo, com pequenos ‘saltos’, a associação tem vindo a fazer grandes ‘conquistas’ nas vertentes da reabilitação e reintegração de pessoas com perturbações de foro psiquiátrico.

‘O Salto’ luta com uma constante falta de verbas para o que gostaria de fazer, nomeadamente renovar os velhos computadores e levar os utentes uma semana à praia. Para fazer face às dificuldades, a associação apela à compra de rifas para o sorteio de um porco virtual que é a personagem de estimação do Salto.

‘À feira, senhores, à feira’ sobe hoje ao palco do Teatro do Sá de Miranda, quando forem 17 horas com entrada pela Rua Santa Margarida. A entrada no espectáculo é gratuita.

