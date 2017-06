Viana do Castelo: Projeto do Geoparque do Litoral Norte venceu Prémio de Melhor Município para Viver

O júri dos “Melhores Municípios para Viver 2017”, iniciativa promovida pelo Instituto de Tecnologia Comportamental (INTEC), atribuiu à Câmara Municipal de Viana do Castelo o Prémio no domínio ambiental pelo projeto “Geoparque do Litoral de Viana do Castelo”. Esta entidade classifica o geoparque como “uma extensa área territorial com um sensível interesse geológico aliando tal interesse à conservação ambiental e promoção de desenvolvimento, baseado na geoconservação socioeconómica sustentável, educação e turismo”.



A entrega do Prémio Ambiente decorreu ontem numa cerimónia na faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, na Cidade Universitária e o prémio foi entregue ao responsável pelo projeto, o investigador Ricardo Carvalhido.



O projeto, que se centra em toda a área do concelho e descreve em pormenor os interesses geológicos, turísticos e ambientes, tem por missão contribuir para a proteção, valorização e dinamização do património natural e cultural, com especial ênfase no património ge ológico, numa perspetiva de aprofundamento e divulgação do conhecimento científico, promovendo o turismo e o desenvolvimento sustentável.



E, pelo trabalho desenvolvido, a Câmara Municipal já tinha recebido o Prémio Geoconservação 2016 atribuído pelo grupo português da ProGEO, a Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico. O Prémio Geoconservação é, desde 2004, uma iniciativa da ProGEO-Portugal que pretende destacar os trabalhos desenvolvidos pelas autarquias na conservação e promoção do património geológico dos respetivos concelhos. O júri foi constituído por representantes da ProGEO-Portugal, da Associação Portuguesa de Geólogos, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e da National Geographic-Portugal.



Em 2013, o INTEC - Instituto de Tecnologia Comportamental, atribuiu também o prémio “Melhor Município para Viver” em 2013 na categoria de Economia, pelo trabalho desenvolvido no âmbito do projeto Centro de Mar e da economia do mar.



