“Não tiro uma vírgula na defesa do SC Braga”

António Salvador não muda uma linha ao seu discurso e promete continuar a ser completamente “intransigente na defesa” do Sporting Clube de Braga. Em resposta à situação do castigo que lhe foi implicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, o presidente arsenalista afirmou que vai recorrer da suspensão de dois meses e meio por considerar que é “totalmente injusta”.

O castigo diz respeito às declarações do dirigente após derrota com o Sporting por 3-2 (30 de Abril), na última época, quando pediu mesmo a intervenção do Ministério Público.

“O castigo tanto não é justo que vou recorrer. Depois dessas declarações, que não tiveram a ver só com esse jogo, mas com o acumular de situações ao longo da época que tiveram influência na classificação final do campe onato, reuni com o Conselho de Arbitragem, que validou todos os lances que mostrámos em que fomos prejudicados. Mas mesmo castigado, vamos estar muito atentos, não vou retirar uma vírgula, um milímetro na defesa intransigente na defesa do nosso clube”, afirmou.

À margem da cerimónia de tomada de posse do Conselho Cultural e Social e do Provedor do Sócio do clube, António Salvador abordou ainda a situação da contratação de Makaridze confirmando que não se concretizou o negócio devido a exigências de última hora do guarda-redes do Moreirense. “Neste clube não chega só ter qualidade para jogar futebol, há outros valores que não dispensamos e o Makaridze não os teve e não os tem e é por isso que chegámos a acordo com o Moreirense, mas não chegámos a acordo com ele”, disse.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas