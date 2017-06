Vila Nova de Cerveira: Executada proposta vencedora do OP Jovem 2017

Já foi totalmente substituído o piso tartan no Centro Municipal de Atletismo, após ter sido o projeto mais votado no âmbito do Orçamento Participativo Jovem 2017, numa proposta apresentada pelo jovem Rafael Venade.



A renovação do tartan do corredor de lançamento de dardo era uma necessidade, uma vez que o existente se encontrava num estado de degradação avançado, devido ao uso e à exposição ao tempo.



Com o novo piso, a realização de treinos e provas de campeonato regionais e nacionais, que ali se realizam ao longo do ano, fica com as condições totalmente adequadas para as modalidades.

O Centro Municipal de Atletismo, local izado numa área ribeirinha da localidade num espaço fronteiro ao INATEL e próximo da “Ponte da Amizade” e Praia da Lenta, é constituído exclusivamente por setores ligados ao lançamento (peso, disco, martelo e dardo), sendo um espaço requisitado regularmente para acolher estágios de vários grupos de atletas nacionais e internacionais.



Com uma dotação de 10 mil euros, o Orçamento Participativo Jovem de Vila Nova de Cerveira pretende incentivar a participação da juventude do concelho, solicitando ideias e contributos para a definição de políticas presentes com impacto no futuro.



