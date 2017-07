CIM Cávado apoia criação de negócios

A Comunidade Inter-municipal do Cávado (CIM do Cávado) colocou à disposição das pequenas empresas, uma linha de financiamento destinada a apoiar o empreendedorismo e a empregabilidade.

A linha integra o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E),

Ricardo Rio, presidente da CIM do Cávado, referiu que este é mais um programa de apoio que está à disposição do tecido económico da Região.



“Recentemente apresentámos o projecto ‘UP Cávado’, e agora temos ao dispor das micro e pequenas empresas um instrumento com taxas de incentivo que podem ir até 60 por cento e que contemplam a grande generalidade de sectores de actividade e uma vasta gama de tipologias de despesa de investimento”, disse Ricardo Rio.



Para o au tarca bracarense, este é mais um “desafio que a CIM do Cávado abraça de forma responsável e que reforça a colaboração com as estruturas representativas do tecido económico da Região”.

No caso dos investimentos até 100 mil euros, os investimentos são geridos pela Associação das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave (ATAHCA), Grupos de Acção Local (GAL), responsáveis e pela dinamização das Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária.



A CIM do Cávado fica responsável pela gestão dos projectos avaliados entre os 100 mil e os 235 mil euros.

A CIM do Cávado tem vindo a realizar acções de sensibilização sobre SI2E nos seis municípios que compõem a NUT III Cávado (divisão territorial): Braga, Vila Verde, Terras de Bouro, Amares, Barcelos e Esposende.

