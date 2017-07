UMinho está no top mundial em várias áreas

A Universidade do Minho está no top 100 mundial nas áreas de Engenharia Biomédica, Engenharia Civil e Ciência e Tecnologia Alimentar, segundo o ‘ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017’, que acaba de ser divulgado. Foram avaliadas 4000 universidades de todo o mundo em 52 áreas específicas de ensino e investigação, incluindo indicadores como os artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, o seu impacto na respectiva área ou o nível de colaboração internacional.



A UMinho marca ainda presença no top 200 com a área da Biotecnologia e no top 300 com Engenharia Mecânica (inclui En genharia de Produção), Engenharia Química, Economia e Psicologia. Surge também referida no top 400 com as áreas da Engenharia e Ciências da Computação, Ciências e Engenharia de Materiais e, ainda, Física. No top 500 aparece citada nas áreas da Química e da Saúde Pública.



É a primeira vez que a UMinho surge com este reconhecimento mundial na avaliação de áreas específicas do conhecimento e que é referenciada em quatro das cinco grandes áreas avaliadas pelo Ranking de Xangai. Para a Reitoria, trata-se de um posicionamento que traduz inequivocamente a valoração da produção científica e dos resultados da investigação da UMinho.

