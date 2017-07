Resisénior: dez anos a promover afectos

autor Redacção num. de artigos 32905

Foi com uma caminhada solidária que abriu, ontem de manhã, o programa comemorativo do 10.º aniversário da Resisénior. Até ao final do dia de hoje são muitas as iniciativas que evocam a primeira década de um projecto que apoia actualmente 110 seniores e que aposta agora na sua consolidação.

‘Descobrir as Sete Fontes’ foi o mote da caminhada que reuniu 70 participantes e cujo valor da inscrição reverteu para a Comissão de Protecção ao Idoso - Núcleo do Norte, parceiro desta iniciativa.



Foi uma caminhada também intergeracional, na medida em que contou com a participação não só de utentes da Resisénior, mas também de participantes, na medida em que esta iniciativa foi aberta à comunidade.

Carlos Branco, administrador da Resisénior, explicou que abrir as comemorações do 10.º aniversário com uma caminhada foi uma decisão co m significado especial: “Nós preconizamos o envelhecimento activo, por isso esta caminhada vai de encontro à nossa filosiofia”, justificou, realçando a participação de utentes em cadeiras de roda, que fizeram o percurso com apoio dos colaboradores da Resisénior.



A meio do percurso houve uma paragem na Casa do Areal para repor energias e já nas Sete Fontes o grupo foi recebido pelo presidente da Junta de S. Victor que brindou os participantes com uma palestra alusiva ao complexo hidráulico que remonta ao século XVIII.

Do vasto programa comemorativo, Carlos Branco destacou ainda a conferência programada para ontem à tarde, onde foi abordada a questão da tecnologia na promoção da autonomia dos seniores.

De realçar ainda o concerto encenado pela Alegro Academia de Música, Artes e Conhecimento que decorre às 17 horas de hoje.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas