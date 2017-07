Orçamento ‘Tu Decides!’ incentiva participação dos jovens

O Município de Braga promove, pelo terceiro ano consecutivo, o Orçamento ‘Tu Decides!’, uma iniciativa que se assume como um dos principais meios da participação cívica dos mais jovens na construção da sua cidade.

Com a colaboração com o Conselho Municipal de Juventude, o Orçamento ‘Tu Decides!’ é dirigido aos jovens residentes, estudantes, ou trabalhadores do concelho de Braga, com idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos de idade. Trata-se de um processo de carácter participativo que permite que os jovens coloquem à votação dos seus pares, projectos que incentivem uma participação activa para o desenvolvimento do concelho.



Para o ano de 2018, o Orçamento ‘Tu Decides!’ contempla uma verba 75 mil euros. Cada proposta não deverá ultrapassar um valor de realização global de 25 mil euros e deverá abranger uma das seguintes áreas temáticas: educação e formação; emprego e empreendedorismo; desporto, saúde e bem-estar; participação cívica; voluntariado e inclusão social; diálogo intergeracional; cultura e criatividade.



O período de inscrições e entrega de propostas decorre a partir de hoje a 31 de Agosto, seguindo-se a análise técnica e avaliação das propostas apresentadas. Os projectos vencedores serão conhecidos após o período de exposição e votação, que irá decorrer entre 3 e 21 de Outubro.

As propostas deverão ser entregues em formato digital, através do endereço electrónico tudecides@cm-braga.pt ou, presencialmente, no Balcão Único da Câmara Municipal de Braga.



O Orçamento ‘Tu Decides!’ pretende aproximar os jovens dos órgãos de decisão autárquicos, promovendo uma maior aproximação das políticas públicas às necessidades e objectivos dos jovens, mas também promover o exercício de uma cidadania activa e participada junto dos jovens, o seu desenvolvimento pessoal e social, fomentando a educação para a cidadania e o diálogo entre os jovens e os órgãos de poder local.

