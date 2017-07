Alunos de Famalicão viajam cada vez mais em intercâmbios

autor Redacção num. de artigos 32905

As escolas de Famalicão colocaram 736 alunos em experiências ou projectos de mobilidade, como o ‘Erasmus +’, estágios curriculares no estrangeiro e experiências de mobilidade para fins de aprendizagem - só no ano lectivo de 2016/2017. Mais de 95% das experiências foram no seio da União Europeia.

Ao nível dos quadros docentes e não docentes os números são também relevantes. Só durante este ano lectivo estiveram envolvidos em projectos de mobilidade internacionais mais de cento e sessenta professores e técnicos dos estabelecimentos de ensino de Famalicão.



Com a activação do programa ‘Ser Europa’, o Município de Vila Nova de Famalicão começou a monitorizar as experiências de intercâmbio internacional desenvolvidas pelas escolas e a fomentar essas experiências. Directamente relacionado com o programa, só em 2016/2017 foram envolvidos 171 alunos em pelo menos 60 horas de capacitação e promoção de projetos ligados à cidadania euro peia e intervenção socioeducativa. Dos 171 directamente envolvidos, mais de 80% tiveram o primeiro contacto com este tipo de acções.



O programa está a ser desenvolvido em todas as escolas profissionais, agrupamentos de escolas e cooperativas de ensino do concelho. Os dois anos do programa já fez com que todas as instituições de ensino de Famalicão estejam registadas na Plataforma ECAS da União Europeia e em condições passiveis de se poderem candidatar a projetos de mobilidade no âmbito dos programas comunitários, nomeadamente o Erasmus +.



O vereador da Educação, Leonel Rocha, desataca os números como “muito relevantes”. “Demonstram que as escolas de Famalicão estão atentas às potencialidades do intercâmbio internacional, sendo capazes de identificar e cada vez mais aproveitar os programas europeus como mais uma oportunidade de formação e capacitação ao nível das competências transversais dos jovens famalicenses”, disse.

