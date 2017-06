Linha de financiamento estimula pequenos negócios na região do Cávado

A CIM do Cávado encerrou esta Sexta-feira, dia 30 de Junho, em Braga, um conjunto de sessões de esclarecimentos sobre o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), uma linha de financiamento que visa apoiar o empreendedorismo e emprego nas regiões de baixa densidade ou em territórios com elevado índice de desemprego.



Na sessão, que teve lugar no Museu D. Diogo de Sousa, o presidente da CIM do Cávado, Ricardo Rio, referiu que este é mais um programa de apoio que está à disposição do tecido económico da Região. “Recentemente apresentámos o projecto ‘UP Cávado’, e agora temos ao dispor das micro e pequenas empresas um instrumento com taxas de incentivo que podem ir até 60% e que contemplam a grande generalidade de sectores de actividade e uma vasta gama de tipologias de despesa de investimento”, explicou Ricardo Rio, assinalando que o SI2E será gerido pela CIM do Cávado e pela ATAHCA.



Para o Autarca Bracarense, este é mais um & ldquo;desafio que a CIM do Cávado abraça de forma responsável e que reforça a colaboração com as estruturas representativas do tecido económico da Região”.



Assente numa lógica de estimular pequenos negócios, o SI2E prevê a aplicação de fundos da União Europeia para a criação de micro e pequenas empresas ou a sua expansão/modernização.

Nesta linha, os investimentos até 100 mil euros serão geridos no território do Cávado pela ATAHCA, Grupos de Ação Local (GAL), responsáveis pela dinamização das Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). Os investimentos entre 100 e 235 mil euros são geridos pelos responsáveis pela CIM Cávado, entidade responsável dinamização dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT).



De referir que as sessões de esclarecimento decorreram nos seis municípios do território da NUT III Cávado: Vila Verde, Terras de Bouro, em Amares, Barcelos, Esposende e Braga.



