Póvoa de Lanhoso: Nova carrinha ao serviço dos deficientes visuais

A Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga tem uma nova carrinha ao serviço dos seus utentes, uma Dacia Lodgy, uma monovolume de 7 lugares. A bênção da nova viatura decorreu, na tarde de ontem, pela mão de D. Jorge Ortiga, arcebispo primaz. O momento foi de festa e partilhado com utentes, colaboradores, elementos dos órgãos sociais e amigos da instituição. “Hoje é um dia de festa, para mim e para todos os que vivem e gostam da instituição”, apontou Domingos Silva, dando conta da sua alegria e felicidade.



Nos agradecimentos, Domingos Silva não esqueceu o presidente da Assembleia Municipal, Amândio de Oliveira, o presidente da câmara municipal, Manuel Baptista, o padrinho da instituição, Zé Amaro, assim como os membros dos órgãos sociais, nomeadamente Fátima Moreira, Fátima Moniz, Cristiano Lopes e António Carvalho, assim como o administrador do Hospital António Lopes, Agostinho Vieira, e todos os colaboradores.



Sentindo-se “verdadeiramente comprometido e envolvido com a instituição”, D. Jorge Ortiga frisou que a nova carrinha é um instrumento que aproxima, dando resposta às necessidades da instituição, permitindo fazer mais e indo ao encontro das pessoas com deficiência visual. O arcebispo primaz de Braga deixou ainda o alerta de que a sociedade também deveria sentir, com este símbolo de uma carrinha, a necessidade de se aproximar das pessoas com deficiência.



João Ferreira, director do Centro Distrital de Segurança Social de Braga, testemunhou a vontade, a determinação e a dedicação de todos aqueles que lideram os destinos da AADVDB.

“São vocês que todos os dias lutam pelo bem comum, que contribuem para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais solidária”, referiu aquele responsável.

Manuel Baptista, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, deu conta da amizade que o liga, de há longos anos, à AADVDB e louvou o trabalho desenvolvido pela instituição.



Agradecendo à Segurança Social, à câmara municipal e ao cantor Zé Amaro, pela colaboração, Joaquim Barreto, presidente da Assembleia Geral, referiu que Domingos Silva é um grande embaixador da Póvoa de Lanhoso e destacou o seu sentido humano e de trabalho.

Um almoço, que reuniu utentes, colaboradores, elementos dos órgãos sociais e amigos da instituição, foi a forma encontrada, pela Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga, para assinalar, no dia de ontem, os santos populares. Um churrasco, onde não faltou a sardinha assada, foi a ementa do almoço-convívio, apadrinhado pelo popular cantor Zé Amaro, promoveu momentos de grande convívio entre os presentes.

