Guimarães distingue o mérito desportivo com a realização de uma Gala no Multiusos

O Multiusos de Guimarães recebe hoje, pelas 21 horas, a oitava edição da Gala do Desporto, um evento anual organizado pela Câmara Municipal de Guimarães e pela Tempo Livre que, entre outros objectivos, pretende reconhecer e valorizar os jovens talentos desportivos do concelho de Guimarães.



A iniciativa visa apoiar o processo de formação desportiva dos atletas, encorajando-os à permanência no tecido desportivo local, através da atribuição de Bolsas de Formação Desportiva. Cada vez com mais títulos e mais prémios, os atletas e o tecido desportivo vimaranense demonstram a sua vitalidade e a sua performance desportiva, elevando o brilho deste evento, no qual se pretende reconhecer os melhores do desporto em Guimarães.

Após apreciação da Comissão de Avaliação da Gala do Desporto, serão divulgados os nomes dos atletas, masculinos e femininos, distinguidos com cinco Bolsas de Formação Desportiva, nas categorias de Atleta do Ano, Jovem Revelação do Ano e Atleta do Desporto Adaptado.

No decurso da Gala do Desporto serão também distinguidas duas personalidades através da atribuição dos prémios Carreira e Homenagem, assim como será atribuído o 'Grande Prémio do Júri'.



PRÉMIO HOMENAGEM

António Silva (Karaté)



PRÉMIO CARREIRA

Allan Cocato (Voleibol)



PRÉMIO DESPORTO ADAPTADO

Carlos Diogo (Judo)



GRANDE PRÉMIO DO JÚRI

Adeptos do Vitória Sport Clube

Nélson Silva (Cercigui)



Finalistas PRÉMIO JOVEM REVELAÇÃO MASCULINO

David Silva (Rope Skipping - Clube Rope Skipping das Taipas)

Francisco Oliveira (Andebol - CCR Fermentões)

Marcelo Pereira (Atletismo - NAT - Núcleo Atletismo das Taipas)



Finalistas PRÉMIO JOVEM REVELAÇÃO FEMININA

Maria Andrade (Atletismo - JUNI)

Mariana Almeida (Judo - ARCAP)

Mónica Silva (Atletismo - GD Unidos do Cano)



Finalistas PRÉMIO ATLETA DO ANO MASCULINO

Filipe Pinheiro (Râguebi- GRUFC)

Pedro Fernandes (Natação - Vitória Sport Clube)

Ulisses Dias (Jiu Jitsu - Vitória Sport Clube)



Finalistas PRÉMIO ATLETA DO ANO FEMININA

Flávia Ribeiro (Karaté - CS Brito)

Susana Gonçalves (Atletismo - GD Unidos do Cano)

Francisca Jorge (Ténis - Clube de Ténis de Guimarães)



PRÉMIOS DE MÉRITO DESPORTIVO

Entrega de troféus a todos os clubes e atletas de Guimarães que conquistaram títulos de campeonatos regionais, nacionais e internacionais.



