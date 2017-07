Biblioteca de Melgaço promove leituras ao ar livre

A Biblioteca Municipal de Melgaço ‘abandona’ o seu espaço tradicional e convida a momentos de descontração com a natureza como pano de fundo. Durante os próximos dois meses vai ser possível desfrutar de leituras ao ar livre, através da Biblioteca de Jardim, instalada nos jardins da Alameda Inês Negra, e da Bibliopiscina, a funcionar no Centro de Estágios de Melgaço.



A iniciativa, ‘Bibliotecas de verão’, convida a ler um livro, um jornal ou uma revista, a jogar um jogo ou a assistir a uma atividade de animação desfrutando da natureza, assinalando também o Dia Mundial das Bibliotecas, celebrado mundialmente a 1 de julho.



Este é um projeto que estimula a criação e o desenvolvimento de hábitos de leitura durante as férias de verão, ao mesmo tempo que se realizam pequenas dramatizações, teatro de marionetas , ateliers de expressão plástica, dramática e corporal, sessão de contos e jogos, especialmente vocacionados para o público infantil e juvenil. Pretende-se implementar serviços em espaços informais, de modo a proporcionar o acesso da população à consulta e leitura de livros, jornais e revistas, contribuindo assim para responder às necessidades de informação e de lazer e atrair novos leitores.



A Biblioteca Pública é um serviço municipal aberto a todos, que tem como missão satisfazer as necessidades de informação, cultura, lazer e educação permanente de todos os cidadãos. Nas Bibliotecas de verão poderão inscrever-se como leitores da Biblioteca Municipal, ler e requisitar livros, revistas, audiovisuais e material multimédia, participar nas atividades de promoção da leitura. Os serviços básicos da biblioteca são gratuitos.







