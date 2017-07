Trial Urbano de Esposende disputa-se esta noite no Largo dos Bombeiros

O Largo dos Bombeiros, em Esposende, vai acolher hoje, às 21.30 horas, o 5.º Trial Urbano, uma organização do Moto Clube do Porto, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Esposende.



Trata-se da primeira prova do Campeonato de Trial Indoor 2017 da Federação de Motociclismo de Portugal, que será marcada por um formato mais dinâmico, dando muito mais uso às corridas paralelas, pois serão estas a ditar a ordem de entrada nos obstáculos por parte dos pilotos.



Esta quinta edição do Trial Urbano de Esposende vai contar com a presença dos melhores pilotos da atualidade, com destaque para Diogo Vieira, atual campeão nacional Indoor e outdoor, que lidera o Campeonato Nacional outdoor com duas vitórias nas duas provas já disputadas. Diogo Vieira venceu no fim-de-semana passado uma prova de Super Enduro, de campeonato nacional, em Castelo Branco, sendo que a 18 de junho fez um brilhante 34.º lugar numa dificílima pro va de Hard Enduro, na Áustria, com 2000 pilotos, tendo mesmo vencido a prova extra de Super Enduro desta competição. O espanhol Javier Piñero 2.º classificado no Campeonato Indoor 2016 e 3.º no Campeonato Outdoor é outra das presenças confirmadas nesta prova, onde participarão também Filipe Paival, veterano e totalista em Esposende, Manuel Teixeira, 4.º no Campeonato Indoor 2016 e Bernardo VOTS, jovem promessa, 2.º Campeonato 2016, categoria de Consagrados (o 2.º escalão), para além de outro piloto espanhol.



No Largo dos Bombeiros estará montado um circuito que se divide por cinco zonas de obstáculos - a percorrer por duas vezes - e ainda uma zona de corridas paralelas, recorrendo a bobinas de grande dimensão, a armações metálicas e de madeira, criando assim dificuldades apenas superáveis pelos melhores pilotos de trial. A entrada é livre.



