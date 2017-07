Viana do Castelo marca presença na Feira Internacional de Artesanato

O Município de Viana do Castelo participa, até amanhã, na Feira Internacional de Artesanato (FIA), que decorre na FIL, em Lisboa. Viana do Castelo apresenta um stand promocional que aposta na divulgação turística do concelho (oferta de alojamento, restauração, serviços de animação turística, artesanato, património natural e cultural, lazer, etc).



A FIA LISBOA - Feira Internacional do Artesanato é a plataforma de excelência para a promoção da Identidade e Desenvolvimento dos Territórios Nacionais e Estrangeiros, ao nível Económico, Cultural e Turístico. Aqui é apoiado o desenv olvimento regional através do artesanato, gastronomia, património, recursos naturais atividades culturais e turísticas, procurando evidenciar micro, pequenas e médias empresas, territórios e proporcionar a venda de produtos regionais.



Trata-se da maior Feira Intercultural na Península Ibérica. Traz à capital profissionais e apreciadores dos ofícios artesanais, artes e design, agentes da área da gastronomia tradicional, bem como interessados no artesanato enquanto manifestação cultural.



