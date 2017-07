Musical “O Rei Leão” encheu Auditório Municipal de Vieira do Minho

O polo de Vieira do Minho da Academia de Música Valentim Moreira de Sá apresentou no Auditório Municipal de Vieira do Minho o musical “ O Rei Leão”.



O espectáculo que teve casa cheia, envolveu mais de meia centena de alunos daquela Academia e durante 60 minutos, o público deliciou-se com as representações e interpretações musicais dos jovens músicos e seus professores. Neste musical, dirigido pelo professor Cosme Campinho, foram apresentadas as músicas do “Rei Leão”, a sua história, e foi ainda narrada a trajetória do Simba, o futuro herdeiro da sava na que, sem saber, é ameaçado pelo seu tio Scar que ambiciona o trono do irmão, Mufasa.



“O Rei Leão” é uma história do imaginário infantil que marcou e continua a marcar gerações. O Município de Vieira do Minho apoiou a realização deste projeto da Academia de Música.



O presidente António Cardoso assistiu à exibição do musical e, no final, deu os parabéns aos jovens atores pelo magnifico espetáculo que ofereceram a todos os presentes no Auditório Municipal.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vieira do Minho ***

