Instituições Ensino Superior vão participar na Bienal de Cerveira

Com o intuito de aproximar os conceitos científicos da prática artística e promover a reflexão entre alunos, professores e artistas, foram convidadas a participar na XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira faculdades, institutos e escolas superiores. No total, foram 14 as instituições que aceitaram este desafio e que vão expor na bienal de arte mais antiga do país.



“As Bienais Internacionais de Arte de Cerveira são desde 1978 um local de encontro, debate e investigação de Arte Contemporânea, pelo que a presença destas 14 entidades contribuirá, certamente, para esta reflexão conjunta”, explica o presidente da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Fernando Nogueira.



A Factory VNC (antigo qualquer dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira) vai acolher, nesta edição, as seguintes instituições de ensino superior: Colégio das Artes da Universid ade de Coimbra; Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa do Porto; Escola de Artes, da Universidade de Évora; Escola Superior Artística do Porto; Escola Superior das Artes e Design das Caldas da Rainha, Instituto Politécnico Leiria; Escola Superior das Artes e Design Matosinhos; Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico do Porto; Escola Superior de Media Artes e Design; Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo, Instituto Politécnico do Porto; Escola Superior Gallaecia; Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; IPT/Instituto Politécnico de Tomar e a Universidade do Minho.



“Esta oportunidade afigura-se como um meio, não só de divulgação do ensino artístico, como também do plano de investigação da arte e ciência, aproximando novos talentos e artistas mais experientes”, acrescenta Cabral Pinto.

