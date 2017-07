‘Braga é de todos nós’ é lema eleitoral do Bloco de Esquerda

Braga é de todos nós’ é o lema do programa eleitoral do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal, documento que ontem reuniu propostas no fórum de ideias promovido por este partido política.



“Braga é de todos nós é um programa em si”, considerou o deputado do BE, Pedro Soares, na abertura do encontro que, na Escola Secundária D. Maria II, debateu ideias para a governação local em áreas como ambiente, desenvolvimento económico, turismo, educação, políticas sociais, planeamento, urbanismo, património, habitação, cultura, cidadania, igualdade e participação.



No fórum em que foi revelado o cartaz da candidatura à Câmara Municipal liderada por Paula Nogueira, Pedro Soares declarou que, “depois de quatro décadas de consulado de Mesquita Machado, Bra ga foi apenas de alguns”, sendo que a actual maioria PSD/CDS não conseguiu inverter o cenário de uma cidade dominada pelo betão e que realiza mais valias para os privados. O BE defende, por isso, “um programa que consiga mudar a cidade”, com menos “rotundas, rodovias e estátuas ridículas” e mais “praças de socialização e valorização do património”.

Segundo o deputado eleito pelo distrito, que participou no painel sobre planeamento, urbanismo, património e habitação, “Braga precisa de um novo projecto político e um novo ciclo autárquico porque pouco mudou com a nova maioria absoluta de Ricardo Rio”.



O cartaz da candidatura de Paula Nogueira apresenta como segunda grande mensagem ‘A força do Bloco faz a diferença!’.

