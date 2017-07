Jovens socialistas com manifesto eleitoral para um distrito 4.0

O programa IRHURB@35 de incentivo à recuperação e arrendamento de habitações para jovens, o provedor da juventude, desporto e empreendedorismo e o plano municipal para a igualdade são três das propostas do manifesto eleitoral ontem divulgado pela Federação Distrital de Braga da Juventude Socialista (JS).



‘’Um distrito 4.0’ é o lema do manifesto que a JS pretende fazer chegar a todos os candidatos do PS às câmaras e juntas de freguesia do distrito de Braga, considerando que o futuro da região deve estar “assente na tecnologia e na ciência de ponta”.



A elaboração do manifesto foi justificado por José Litra, presidente da Federação da JS, com “a necessidade de se desenvolver uma actividade enérgica junto dos jovens que, actualmente, reivindicam um novo paradigma na gestão autárquica”.



O dirigente adiantou que a JS vai lutar pelo cumprimento da orientação da direcção do PS de preencher 25 % das listas de candidatos às próximas eleições autárquicas com jovens.

O dirigente considerou que as propostas transversais constantes no manifesto eleitoral podem ser implementadas em qualquer um dos 14 concelhos do distrito de Braga.

O presidente da Federação Distrital de Braga do PS, Joaquim Barreto, prometeu fazer chegar as propostas da JS aos cabeças de lista do partido, esperando que as mesmas sejam plasmadas nos respectivos programas autárquicos.



O líder da distrital socialista aproveitou a ocasião para censurar outros partidos por optarem pelo aliciamento de presidentes de Junta de Freguesia com “propostas de seriedade duvidosa ou por não irem a jogo com propostas e projectos eleitorais”.

Barreto referia-se ao PSD de Cabeceiras de Basto que desistiu de apresentar candidatura própria à Câmara local, apoiando a candidatura independente do ex-socialista Jorge Machado, que foi seu vice-presidente naquela Câmara Municipal.

